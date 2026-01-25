Посол России заявил, что Мадуро предали некоторые силовики

Похищенный США президент Венесуэлы Николас Мадуро столкнулся с предательством со стороны сотрудников силовых структур страны. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал Сергей Мелик-Багдасаров, посол России в Венесуэле.

"Конечно, многие здешние силовики не сделали то, что могли бы сделать", - констатировал дипломат.

"Если считать предательством то, что происходило здесь задолго до этого события, разумеется, оно было. И мы знаем имена этих предателей, которые бежали из Венесуэлы, которые последовательно, системно работали на американские спецслужбы", - подчеркнул глава российской дипмиссии.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, занявшая президентский пост после похищения Мадуро, осуществляет быстрое укрепление своей власти.