Мэра Манчестера не допустили до выборов в британский парламент

Мэр Большого Манчестера (Северо-Западная Англия) Энди Бернэм, которого британские СМИ называют возможным претендентом на пост премьера в случае отставки Кира Стармера, не допущен к участию в довыборах. Об этом сообщил телеканал Sky News.

"Национальный исполнительный комитет (НИК) правящей Лейбористской партии заблокировал участие Энди Бернхема в дополнительных выборах в округе Гортон и Дентон", - говорится в публикации.

Специальная комиссия большинством голосов высказалась против участия Бернэма в выборах, передает телеканал. Журналисты отметили, что "за" проголосовала заместитель лидера Лейбористской партии Люси Пауэлл, а председатель национального исполнительного комитета лейбористов и министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд воздержалась при голосовании.

Отказ допустить Бернэма до выборов в Палату общин связан с опасениями, что после избрания в парламент он "может сместить" Кира Стармера с должности лидера Лейбористской партии и премьер-министра Соединенного Королевства, передает Sky News. В качестве второй причины называется необходимость проведения новых выборов мэра Большого Манчестера в случае ухода Бернэма в Вестминстер, победа на которых не гарантирована представителю правящей партии. Кроме того, они могут быть "экономически затратными", считают в партии.