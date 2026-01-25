На переговорах в Абу-Даби обсуждали контроль над Запорожской АЭС

На трёхсторонних переговорах делегаций России, Украины и США в Абу-Даби обсуждался вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, договорённостей по этой теме сторонам достичь пока не удалось.

В материале отмечается, что Россия настаивает на совместном с Украиной получении электроэнергии с ЗАЭС.

При этом вырабатываемая станцией электроэнергия, по словам источников, должна распределяться «на справедливой основе».

Ранее сообщалось, что за два дня переговоров в Абу-Даби представители России, США и Украины затронули ключевые аспекты возможного урегулирования украинского конфликта.

Также стало известно о возобновлении подачи электроэнергии на Запорожской АЭС по высоковольтной линии «Ферросплавная-1».