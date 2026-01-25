WP: в Китае начали расследование против единственного конкурента Си Цзиньпина

Расследование в отношении 75-летнего заместителя председателя Центральной военной комиссии (ЦВС) и члена политбюро Коммунистической партии Китая (КПК) Чжан Юся может привести к его отставке, пишет The Washington Post.

По данным газеты, возможная отставка ознаменует одну из крупнейших кадровых перестановок в вооруженных силах страны со времен разгона демонстрации на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Автор статьи заметил, что формулировка о начале расследования «по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона» в Китае обычно связана с коррупцией, но также используется при устранении политических конкурентов.

Обозреватель пояснил, что Чжан знал китайского лидера Си Цзиньпина с детства, и многие не ожидали, что он попадет под чистки.

Директор программы по Китаю аналитического Центра Стимсона в Вашингтоне Юнь Сунь предположила, что отстранение Чжана обусловлено стремлением Си обеспечить полный контроль над страной.

«Технически Чжан был единственным человеком, у которого была военная власть, дававшая ему реальную возможность бросить вызов Си», — пояснила Юнь Сунь.

Бывший аналитик ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер заметил, в свою очередь, что внезапное отстранение Чжана стало «самым поразительным событием в китайской политике со времен раннего этапа восхождения Си к власти, когда он чистил корпус генералов от тех, кого опасался как возможных противников».