Американские переговорщики прибыли в Кремль, надев «умные кольца»

Члены делегации США, прибывшей в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным, надели «умные кольца», которые отслеживают показатели активности и здоровья. Об этом сообщают журналисты телеканала «Россия».

Представители российских медиа обратили внимание, что на запястье у зятя Трампа, бизнесмена Джареда Кушнера была красная нить, а на пальце — умное кольцо, измеряющее уровень стресса, частоту пульса и фазы сна.

Аналогичное кольцо было на руке Джоша Грюнбаума — комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США.

Журналисты отметили, что американцы в Кремле «стресс не испытывали», а улыбались, похлопывали коллег по плечу и шутили.

