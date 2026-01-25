Спикер сейма Польши рассказал, кому в ЕС сильнее всего «угрожает» Россия

В случаи гипотетической атаки России на Евросоюз, страны Балтии, Польша и Германия "окажутся первыми на линии огня", поэтому они чувствуют "реальную угрозу". Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый.

"Нет безопасной Польши без безопасной Германии, и наоборот. Наши две страны решили значительно увеличить свои расходы на оборону — речь идет о нескольких процентах ВВП в год — потому что мы чувствуем реальную угрозу. Если — не дай бог — Россия нападет на Европейский союз, то страны Балтии, Польша и Германия окажутся первыми на линии огня", — сказал он.

Чажастый добавил, что в случае эскалации "Германии придется принять миллионы польских детей", и это "нужно обсуждать". Однако, по словам спикера, "разумные люди должны предотвратить" такое развитие событий и "не разжигать предрассудки".

Также политик отметил, что Европа должна обладать "собственным оборонным и промышленным потенциалом, одновременно поддерживая связь с НАТО".

11 декабря генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Берлине, призвал страны альянса "перейти к военному мышлению", так как альянс якобы может стать "следующей целью" России. Также глава минобороны Германии Борис Писториус допустил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться в 2028 году. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что лидеры европейских стран стремятся полностью подготовиться к конфликту к 2030 году. При этом президент России Владимир Путин назвал "бредом" заявления о якобы готовящемся нападении России на ЕС.