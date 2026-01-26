Глава евродипломатии Кая Каллас не должна представлять Европу в переговорах с Российской Федерацией по завершению конфликта на Украине, пишет UnHerd.

Эту обязанность не стоит давать Каллас, поделился своей точкой зрения автор публикации.

«Она тут же будет нам всем говорить, что Путина необходимо победить, при этом она никогда толком не предоставляла убедительных планов для этого», — отметил обозреватель издания.

Европейцы выбрали неправильную стратегию, пытаясь добиться поражения Российской Федерации, так как в результате в конфликте проигрывает именно Украина, резюмировал колумнист.

Накануне официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни Москва, ни Вашингтон никогда ничего не будут что-либо обсуждать с Каллас.

Стало известно об «очень плохих отношениях» фон дер Ляйен с Каллас

В конце ноября газета Politico писала, что госсекретарь США Марко Рубио отказывается от встреч с главой евродипломатии Каей Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома. По информации одного из источников издания, глава дипломатии Евросоюза занята тем, что за кулисами играет роль "плохого полицейского" для стран европейского объединения.