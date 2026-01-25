Решение Кишинева выйти из состава СНГ противоречит экономическим интересам Молдавии и носит открытый политический характер, рассказал журналистам бывший вице-премьер республики Александр Муравский. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В середине января вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой рассказал, что республика начала процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ, которые позволят ей выйти из состава организации.

«Решение властей Молдавии о выходе из СНГ является преждевременным и не учитывает экономические интересы страны», — подчеркнул Муравский.

По его оценке, в Кишиневе явно не до конца осознают последствия своих решений, поскольку выход из международных организаций является сложной и комплексной процедурой.

Захарова: деструктивный курс Кишинева "рикошетит" прежде всего по жителям Молдавии

Политик отметил, что такое решение носит явно политический характер, стало очередной попыткой действующего правительства угодить политике лидеров ЕС.

Ранее бывший президент республики, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что решение о выходе из содружества противоречит интересам молдавского народа.

«Курс на разрыв отношений с СНГ и Россией, который проводит президент [Молдавии] Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, проводится по указке западных кураторов и может привести нас к трагедии, которую переживает народ Украины», — разъяснил политик.

По его оценке, этот курс не соответствует желаниям большинства граждан, которые желают поддерживать дружественные и торговые отношения со странами СНГ и Россией.