В США раскрыли, что Киев и Вашингтон задумали в Донбассе

США и Украина в ходе переговоров обсуждали возможность размещения войск нейтральных стран или создание демилитаризованной зоны в Донбассе. Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.

«Американские и украинские переговорщики обсуждали размещение нейтральных сил в качестве миротворцев в части Донецкой области или создание демилитаризованной зоны», — пишет NYT.

В статье отмечается, что Россия выступает против отправки любых войск НАТО на Украину и настаивает на выводе ВСУ из этого региона.

В России объяснили отсутствие официальных итогов переговоров с США и Украиной в ОАЭ

Ранее в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры делегаций России, США и Украины. Российскую рабочую группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.

В МИД России неоднократно заявляли, что любая отправка войск государств-членов НАТО в Украину является категорически неприемлемой и приведет к резкой эскалации. Подобные заявления, звучавшие, в частности, из Великобритании, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.