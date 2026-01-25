Пьяные рыбаки забрались на дрейфующую в море тушу кита и попали на видео

Два рыбака запрыгнули на тушу кита и попали на видео. Кадры с ними опубликованы в X-аккаунте World Think.

Отмечается, что изначально видео в сеть выложил пользователь TikTok под ником trinitinafishing01. Он подписал, что они с друзьями наткнулись на дрейфующую в море тушу, когда пили и рыбачили с лодки. По его словам, кит еще не начал разлагаться, поэтому их не преследовал тошнотворный запах. Пьяные мужчины забрались на него ради эффектных кадров.

Часть комментаторов сомневаются, что видео настоящее. Поскольку пользователь не указал ни место, ни время съемки, они думают, что кадры могла сгенерировать нейросеть.

После смерти кит опускается на дно, где становится добычей падальщиков. Акулы, крабы, раки-отшельники и глубоководные рыбы поглощают около 90 процентов его мягких тканей. Оставшееся доедают мелкие организмы, в том числе различные бактерии.

Ранее сообщалось, что на побережье штата Орегон, США, нашли живого молодого кита, запутавшегося в сетях для ловли крабов. Его так и не смогли спасти.