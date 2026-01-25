Глава немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель потребовала от украинской стороны компенсации за подрыв газопроводов «Северный поток». В своём заявлении она прямо указала, что Владимир Зеленский должен возместить Германии нанесённый ущерб, пишет "Блокнот".

По словам политика, страна, совершившая такие действия, не может считаться другом. Ранее подобные требования в Германии звучали и в адрес Польши: депутат бундестага Готшальк заявил, что в случае назначения на пост министра финансов он официально потребует от Варшавы 1,3 триллиона евро компенсации за соучастие в уничтожении газопровода, нанёсшего, по его мнению, катастрофический ущерб немецкой экономике.

США утратили последний "ретро-рычаг" давления на "Северный поток-2"

Немецкие судебные органы де-факто связали диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» с действиями Украины. Соответствующие выводы содержатся в постановлении Федерального верховного суда ФРГ от 10 декабря, опубликованном 15 января и процитированном журналом Der Spiegel. В документе указывается, что подрыв ключевых объектов энергетической инфраструктуры был осуществлён с высокой вероятностью по указанию иностранного государства, причём контекст решения явно указывает на украинский след.

Поводом для рассмотрения дела стала апелляция защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в участии в диверсии. Он был задержан в Италии в 2025 году, экстрадирован в Германию и заключён под стражу. Суд отказался смягчать меру пресечения и отклонил требования о предоставлении иммунитета.