Уиткофф назвал переводчика Путина легендой

Cпецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф при встрече с переводчиком президента РФ Владимира Путина Алексеем Садыковым назвал его легендой. Кадры встречи в Кремле опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

"О, легенда! Я могу распознать ваш голос теперь. Это лучший голос на земле", - сказал Уиткофф.

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником лидера США Стивеном Уиткоффом, предпринимателем Джаредом Кушнером и старшим советником Белого дома, комиссаром Федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джошем Грюнбаумом состоялись в ночь с 22 на 23 января и продлились около четырех часов. Москва и Вашингтон договорились, что 23 января в Абу-Даби (ОАЭ) состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ - США - Украина по вопросам безопасности. Стороны, кроме того, обсудили Совет мира по Газе, Гренландию и развитие двусторонних отношений, а также договорились поддерживать плотные контакты по украинской и другим темам.