США по ошибке выслали из страны обвиняемого в крупнейшей краже драгоценностей

В США федеральные миграционные власти без ведома прокуратуры депортировали человека, который был одним из семи подозреваемых в крупнейшем в истории страны ювелирном ограблении. Об этом пишет The New York Times (NYT).

В статье уточняется, что речь идет о Джейсоне Нелоне Пресилле Флоресе. Несколько недель назад его выслали из США в Эквадор. Адвокат попросил суд снять со своего подзащитного обвинения, за которые мужчине грозил срок до 15 лет тюрьмы. Юрист утверждает, что американские власти предпочли избежать судебного преследования, депортировав Флореса, и не могут одновременно добиваться и того и другого.

По мнению экспертов в сфере юриспруденции, высылка мужчины говорит о "вопиющем отсутствии" координации между различными подразделениями федерального правительства.

Газета уточняет, что резонансное ограбление произошло в 2022 году. В ходе него воры следовали за бронированным грузовиком с драгоценностями от ювелирной выставки под Сан-Франциско до уединенной зоны отдыха в Калифорнии. Там они похитили бриллианты, рубины, изумруды, золото и дорогие часы на $100 млн. Флорес не признал себя виновным в краже, а в августе прошлого года его должны были освободить под залог в $65 тыс. Однако вместо это этого правительство передало его сотрудникам иммиграционной и таможенной службы (ICE). Через полгода подсудимого депортировали.

По словам одного из пострадавших от кражи ювелиров, он обречен не пребывание в правовой неопределенности.

"Иногда ты доходишь до того, что теряешь веру в систему правосудия", - отметил он и добавил, что похищенные украшения были результатом его более чем 20-летней работы.

Ювелир выразил готовность заплатить за украшения $75 тыс., если их удастся найти.

До этого Госдепартамент США аннулировал более 100 тыс. виз, выданных лицам, которые были уличены в нарушении законодательства страны. В ведомстве заявили, что продолжат "депортировать преступников", чтобы обеспечить безопасность Америки.