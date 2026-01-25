Состояние Зеленского на единственной встрече с Путиным оценили

Соединенные Штаты допускают скорую встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Вместе с тем, по мнению экспертов, во время первых переговоров украинский лидер выглядел жалко, пишут «Аргументы и факты».

Напомним, единственная встреча российского лидера с тогда еще действующим президентом Украины произошла в декабре 2019 года на саммите в «нормандском формате» в Париже.

Тогда же глава государства провел и двусторонние встречи — с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера Германии Ангелой Меркель.

Профайлер Руслан Панкратов, анализируя кадры с этой встречи, отметил, что Зеленский вел себя как «радостный мальчик», оказавшийся наконец в центре внимания.

«На этой встрече Зеленский очень радостный человек, он ощущает себя в центре внимания, словно звезда шоу. Видно, что для него это настоящий бенефис — он счастлив и наслаждается моментом, словно мечта маленького мальчика сбылась. Возможно, у Зеленского есть детские психотравмы или недолюбленность, и сейчас он наконец ощущает свою значимость и внимание окружающих», — разъяснил эксперт.

По его мнению, у Путина в тот день в глазах читалось не пренебрежение, а нечто иное — общечеловеческое разочарование и усталость, ведь речь шла о сотнях жизней, о горе, разрушенных домах, сломанных судьбах.

«Путин знает, кто стоит за Зеленским, и наблюдает за ним с холодной оценкой. Его уверенная, спокойная поза отражала готовность к деловому диалогу и полное отсутствие волнения из-за камер», — констатировал аналитик.

Ранее глава США Дональд Трамп рассказал, что во время встречи с Владимиром Путиным украинский лидер заявил о желании «вернуть Крым и заполучить членство в НАТО».

Зеленский подтвердил, что мог позволить себе такие высказывания в то время. Вместе с тем, добавил он, в настоящее время его слова не актуальны.