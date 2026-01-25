В замерзающем Киеве обустраивают "пункты ночевки" для жителей города

В столице Украины организуются места для временного пребывания граждан в ночное время, один из которых, например, развернут в одном из дворов жилого массива Троещина.

Мэр Киева, Виталий Кличко, сообщил о том, что в 1676 многоквартирных домах в Киеве наблюдаются неполадки в системе отопления.

В то же время, за минувшую ночь коммунальные службы вместе с энергетиками возобновили теплоснабжение более чем 1600 домов.

Согласно информации, опубликованной на портале ukraina.ru, российские войска нанесли удары по ряду регионов Украины, повредив объекты энергетической инфраструктуры. В ночь на 25 января под обстрел попали объекты в Запорожской, Днепропетровской, Винницкой, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Сумской и других областях.