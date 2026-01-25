Умер бывший премьер-министр Южной Кореи Ли Хэ Чхан

Бывший премьер-министр Республики Корея Ли Хэ Чхан умер в возрасте 73 лет во время деловой поездки во Вьетнам. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Ли Хэ Чхан занимал пост премьер-министра с 2004 по 2006 год при президенте Но Му Хёне. В октябре 2025 года его назначили вице-президентом Консультативного совета по мирному объединению.

В качестве причины смерти указывается остановка сердца. Политик стал жаловаться на симптомы, похожие на грипп, еще до отбытия во Вьетнам в четверг. Из-за ухудшения состояния он планировал вернуться в Республику Корея в пятницу. В тот же день его экстренно госпитализировали из аэропорта в городе Хошимин из-за того, что ему стало трудно дышать.

Ли Хэ Чхан в разное время занимал пост депутата, министра образования, а также председателя правящей Демократической партии "Тобуро" в период с 2018 по 2020 год.