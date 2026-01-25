В двух городах США разгораются протесты недовольных мигрантов

Накаляется обстановка в американском Миннеаполисе. Там погиб ещё один протестующий. Его убили агенты миграционной службы. Они утверждают, что это был нелегальный мигрант, и у него было оружие. После этого события беспорядки в городе вспыхнули с новой силой.

Участники митингов не верят в официальную версию властей. Митинги начались и в Портленде. Несмотря на мороз, люди часами стоят с плакатами, выступая против действий миграционной службы.

Новая трагическая сцена современной истории США - на первых страницах европейской прессы. Убийства мигрантов в Штатах - на руку властям ЕС, которым важно выставить Трампа как главу государства, где совершаются немыслимые преступления против безоружных граждан. Погибшего 37-летнего Алекса Претти немецкий Spiegel представил практически святым: как можно было убить невинного медбрата, сокрушается автор статьи.

Впрочем, Дональд Трамп делает вид, что его всё это мало волнует. Он продолжает публиковать посты про Гренландию, про некие загадочные переговоры, и обещает, что Штаты вот-вот возьмут остров под свой контроль. Другие события из сферы внутренней и внешней политики президента будто и не беспокоят. Даже украинский кризис отошёл для него на второй план.