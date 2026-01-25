Стало известно, кто может заставить Киев провести выборы

Западные партнеры при желании могут надавить на правительство Украины и заставить его изменить законодательство для проведения президентских выборов, рассказал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Об этом пишет ТАСС.

Накануне политолог Павел Фельдман заявил, что Европу окончательно разозлило хамство и неблагодарность Владимира Зеленского, который целый час читал нотации западным политикам на полях экономического форума в Давосе.

Тимошенко предрекла скорые выборы на Украине

«Если Запад надавит, то Украина легко поменяет свое законодательство в угоду Западу — изменит закон о выборах, изменит закон о военном положении для того, чтобы провести выборы. И все, крутись как хочешь», — разъяснил Прозоров.

По его мнению, Зеленский при очередной волне давления со стороны Запады начнет выкручиваться, придумывать отговорки, ссылаться на некие правовые препятствия, Конституцию, военное положение.

Вместе с тем, констатировал Прозоров, если Европа выдвинет жесткий ультиматум, Верховная рада будет вынуждена в срочном порядке внести необходимые поправки, отменить военное положение и организовать выборы.