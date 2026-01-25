СМИ сообщили о победе Дании над планом Трампа по Гренландии

Датский премьер Мете Фредериксен сдержала давление Дональда Трампа и не допустила передачи Гренландии под контроль США, несмотря на угрозы, пишет The New York Times.

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи захвата Гренландии после заявлений премьер-министра Дании Мете Фредериксен, передает The New York Times. В Давосе Трамп пообещал не использовать силу для взятия острова, а позднее заявил о договоренности с лидерами НАТО о будущем соглашении, однако детали остались неясными.

Фредериксен ранее отвергла компромисс по установлению американского суверенитета над военными базами на Гренландии, назвав это «красной линией». Она подчеркнула, что защита острова стала вопросом национальной идентичности и статуса Дании на мировой арене.

В Финляндии нашли причину желания Трампа завладеть Гренландией

Премьер-министр усилила позиции страны, пригласив небольшие воинские подразделения Британии, Германии, Франции и Исландии для участия в учениях на Гренландии, что стало сигналом о готовности к международной поддержке. Этот шаг, как отметил политический обозреватель Бент Винтер, означал, что любое американское военное вмешательство столкнулось бы с сопротивлением европейских союзников.

По мнению издания, решимость и тактические шаги Фредериксен обеспечили ей рост популярности на фоне угроз Трампа. Опросы показывают, что партия премьер-министра уверенно лидирует перед предстоящими выборами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании запросили у НАТО поддержку в Арктике.

Дональд Трамп и глава правительства Нидерландов Марк Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии.

Премьер-министр Гренландии призвал готовиться к возможному военному вторжению.