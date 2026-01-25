Мужчина в Индии отрезал себе ступню, чтобы попасть в вуз по квоте для инвалидов

24-летний житель Индии лишился части ноги, чтобы получить место в университете, сообщает The Times of India. Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, где молодой человек заявил в полицию о нападении неизвестных.

По его версии, двое нападавших отрубили ему часть стопы, оставив только пятку. На основании заявления возбудили уголовное дело, однако показания пострадавшего вызывали вопросы у полицейских, так как он постоянно путался в деталях.

Позже сотрудники обнаружили дневник мужчины, из которого стало известно, что он планировал поступить в медицинский университет по квоте для инвалидов. В записях он признавал, что имел проблемы со здоровьем и надеялся, что травма поможет получить допуск к учебе.

Вблизи дома полицейские нашли ампулы, предположительно содержащие препараты для обезболивания, передает издание.

