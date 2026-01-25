Редкое погодное явление увидели в Абу-Даби после переговоров по Украине

Редкий для Абу-Даби ливень прошел после трехсторонних переговоров по Украине

В Абу-Даби в воскресенье, 25 января, прошел ливень. По данным синоптиков, осадки в этот день не ожидались, пишет РИА Новости.

Столица ОАЭ Абу-Даби является одним из самых жарких городов мира. Осадков выпадает очень мало (около 50 мм в год), а температура летом может достигать 50 °C.

Местные жители рассказали, что такой дождь — большая редкость для столицы ОАЭ. Число дождливых дней в Абу-Даби не превышает семи в год.

Ранее сообщалось, что в субботу, 24 января, в Абу-Даби завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины.

Переговоры проходили в различных форматах, конструктивно, представители делегаций активно работали, создавали малые группы, проводили масштабные общие дискуссии.