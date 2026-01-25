Киевляне отреагировали на включение света песней на русском языке

Жители одного из жилых комплексов Киева отреагировали на восстановление энергоснабжения. Об этом сообщает издание «Труха Киев».

Киевляне вышли во двор, разделись по пояс и начали танцевать под песню на русском языке. В качестве музыкального сопровождения они выбрали трек «Все будет хорошо» Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка.

«Так можно и до выключения света к утру», — поиронизировал канал.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Киеве и Чернигове без света остались более 1,2 миллиона человек.

До этого глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал энергетическую ситуацию в стране катастрофической. По его словам, люди получают электричество на три-четыре часа, после чего оно снова пропадает на 10-15 часов.