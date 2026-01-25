Немцев предупредили об аномальных морозах

В ФРГ эксперты предупредили население о последствиях аномальных холодов для здоровья. Морозы могут вызвать проблемы с сердцем и иммунной системой, пишет Bild.

Эксперты отмечают, что в холода сосуды сужаются, что ведет к обострению хронических болезней.

«Минусовые температуры создают нагрузку на кожу, сердце и иммунную систему», — пишет издание.

По данным Bild, научные исследования подтверждают связь между морозной погодой и увеличением экстренных госпитализаций.

Для профилактики и защиты медики советуют не игнорировать признаки переохлаждения.

Синоптики прогнозируют, что холодная погода сохранится в Германии до конца февраля.