Зеленский запаниковал после мощного удара ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый массированный удар российской армии может стать разрушительным. Об этом он написал в своих соцсетях.

Он подчеркнул, что стране нужны ракеты для систем ПВО.

Ранее Зеленский уже обращался к западным странам с призывом усилить военную помощь Украине, прежде всего средствами ПВО, после массированных ударов РФ по военной инфраструктуре ВСУ с применением ракетного комплекса «Орешник». Эти удары российское Минобороны называло ответом на попытки атак на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря 2025 года, при которых, по данным СМИ, были повреждены производства БПЛА и энергетические объекты в Киеве и Львове.