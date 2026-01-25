В Британии решили создать «британское ФБР»

Правительство Великобритании объявило о создании Национальной полицейской службы (National Police Service, NPS), для модернизации полиции и борьбы с терроризмом, мошенничеством и организованной преступностью. Об этом сообщил Reuters.
Новое подразделение объединит работу национального агентства по борьбе с преступностью, которое расследует дела о контрабанде наркотиков, торговли людьми, с другими общенациональными службами. После назначения его руководитель — Национальный комиссар по борьбе с преступностью — станет самым высокопоставленным должностным лицом в стране.
Создание нового ведомства станет частью масштабных реформ полиции, которые, станут крупнейшими изменениями в правоохранительной системе со времен создания первой профессиональной полиции в 1829 году.
"Нынешняя модель работы полиции была разработана для другого столетия. Мы создадим новую Национальную полицейскую службу, которую назовут "британским ФБР", и задействуем высококвалифицированных специалистов и самые современные технологии для поиска и поимки опасных преступников", — говорится в заявлении министра внутренних дел Великобритании Шабаны Махмуд.