Стало известно, как Трамп отчитывал премьера Дании по теме Гренландии

Газета.Ruиещё 3

Президент США Дональд Трамп в январе прошлого года в течение 45 минут отчитывал премьер-министра Дании Метте Фредериксен по теме Гренландии. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), сославшись на неназванных европейских чиновников.

Стало известно, как Трамп отчитывал премьера Дании по теме Гренландии
© Газета.Ru

В статье говорится, что 7 января 2025 года — еще до официального вступления Трампа в должность главы государства — он впервые допустил, что Вашингтон может применить военную силу для получения Гренландии.

"На следующей неделе у Фредериксен состоялся бурный телефонный разговор с Трампом. Трамп отчитывал ее в течение 45 минут", — отметили авторы материала.

Как рассказала премьер-министр Дании в ходе беседы с журналистами издания, президент США "умеет говорить очень четко". Однако и она сама не лишена этой способности, подчеркнула Фредериксен.

При этом глава датского правительства не захотела комментировать разговор с Трампом, состоявшийся в начале прошлого года. Она заявила, что та беседа должна остаться "телефонным разговором между двумя коллегами".

24 января текущего года американский лидер в интервью для газеты The New York Post выразил уверенность, что США по результатам идущих переговоров по Гренландии получат все желаемое, пишет RT.