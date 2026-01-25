Стало известно, как Трамп отчитывал премьера Дании по теме Гренландии

Президент США Дональд Трамп в январе прошлого года в течение 45 минут отчитывал премьер-министра Дании Метте Фредериксен по теме Гренландии. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), сославшись на неназванных европейских чиновников.

В статье говорится, что 7 января 2025 года — еще до официального вступления Трампа в должность главы государства — он впервые допустил, что Вашингтон может применить военную силу для получения Гренландии.

"На следующей неделе у Фредериксен состоялся бурный телефонный разговор с Трампом. Трамп отчитывал ее в течение 45 минут", — отметили авторы материала.

Как рассказала премьер-министр Дании в ходе беседы с журналистами издания, президент США "умеет говорить очень четко". Однако и она сама не лишена этой способности, подчеркнула Фредериксен.

При этом глава датского правительства не захотела комментировать разговор с Трампом, состоявшийся в начале прошлого года. Она заявила, что та беседа должна остаться "телефонным разговором между двумя коллегами".

24 января текущего года американский лидер в интервью для газеты The New York Post выразил уверенность, что США по результатам идущих переговоров по Гренландии получат все желаемое, пишет RT.