Трамп вступился за застреливших человека полицейских

Дональд Трамп публично встал на сторону сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которые застрелили человека во время беспорядков в Миннеаполисе. Глава Белого дома разместил в своих социальных сетях снимок оружия, утверждая, что именно его обнаружили при погибшем, и тем самым попытался обосновать правомерность действий федеральных агентов.

По словам американского президента, найденный у убитого пистолет был полностью снаряжён и готов к использованию, при этом к нему прилагались дополнительные магазины с боеприпасами. Трамп задался вопросом, почему в критический момент рядом не оказалось городских полицейских подразделений и по какой причине им якобы не позволили прикрывать сотрудников ICE. Он выразил недоумение тем, что федеральные агенты, по его версии, были вынуждены действовать в условиях фактического одиночества, самостоятельно обеспечивая свою безопасность в крайне напряжённой обстановке.

Очередное убийство федералами местного жителя всколыхнуло всю страну

Отдельно президент США обрушился с резкой критикой на руководство города и штата. Он дал понять, что мэр Миннеаполиса и губернатор региона, открыто поддержавшие протестные акции против миграционной службы, своими заявлениями и публичной позицией лишь подливают масла в огонь. По мнению Трампа, подобная риторика носит опасный и провокационный характер и способна подталкивать ситуацию к открытому мятежу.