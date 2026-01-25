США остались довольны ходом переговоров по Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванные американские официальные лица.

В свою очередь, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф написал в своей соцсети, что встречи в Абу-Даби 23 и 24 января были конструктивными. Также он подтвердил, что переговоры рабочих групп России, США и Украины продолжатся в Абу-Даби на следующей неделе.

Тем временем источник Axios предположил, что если очередная встреча в Абу-Даби позволит добиться прогресса, то следующие контакты возможны в Москве или Киеве.

Новый человек Трампа засветился на переговорах с Россией и сразу ушел в тень

Reuters со ссылкой на американского чиновника писало, что следующий раунд трехсторонних переговоров Россия — США — Украина состоится 1 февраля.

Источник ТАСС говорил, что диалог может возобновиться «в ближайшие дни» и что результаты по итогам первых двух дней трехсторонних переговоров есть. По словам источника «РБК-Украина», стороны достигли прогресса в обсуждении вопросов, касающихся прекращения огня, но не пришли к компромиссу по территориям. Трехсторонние переговоры в Абу-Даби прошли 23 и 24 января. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф, украинскую — глава СНБО Рустем Умеров.