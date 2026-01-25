Полки американских магазинов опустели

Мощнейший за последние годы зимний шторм, охвативший большую часть штатов США, привел к локальным дефицитам в продуктовых магазинах. На фоне ухудшения погоды американцы активно делятся фотографиями пустых стеллажей в торговых точках, пишет Mash.

В том числе из пропажи пропадают скоропортящиеся фрукты и овощи, например, бананы, так как местные жители не знают, как долго продлится транспортный коллапс.

В регионах, где объявлено штормовое предупреждение, проживают более 180 миллионов человек. Режим чрезвычайного положения объявлен в 20 штатах. Предполагается, что в воскресенье буря, начавшаяся в пятницу, 23 января, должна достигнуть своего максимума.

В аэропортах отменили более 15 тысяч рейсов. Без электроэнергии остаются почти 170 тысяч жилых домов и предприятий, при этом подавляющая часть из них находится в южных штатах — Луизиане и Техасе. В последний раз с таким масштабным зимним штормом США сталкивались пять лет назад.

В Нью-Йорке не исключили образование полуметровых сугробов, что в отсутствии необходимой для уборки техники может парализовать движение в городе. Ожидается, что погодный катаклизм продлится как минимум до понедельника.

Ситуацию ухудшает то, что снегопад сопровождается необычно сильными для США холодами. В отдельных штатах температура может опускаться до минус 17 градусов по Цельсию, а в Вашингтоне впервые более чем за 35 лет ожидается отрицательная температура в течение недели, отмечает Bloomberg.