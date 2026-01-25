Очередное убийство федералами местного жителя всколыхнуло всю страну

Массовые протесты охватили США после того, как американец Алекс Претти был смертельно ранен федеральными агентами. Волна демонстраций прошла на следующий день после того, как тысячи людей прошли маршем по улицам Миннеаполиса в знак протеста против беспредела иммиграционно-таможенной службы (ICE).

© соцсети

В субботу в городах США, включая Миннеаполис, Нью–Йорк, Сан–Франциско, Бостон и Провиденс, штат Род-Айленд, прошли массовые акции протеста после того, как федеральные агенты застрелили 37-летнего Алекса Претти, дипломированного медбрата, проживавшего в Миннеаполисе, пишет The Guardian.

Волна демонстраций прокатилась всего через день после того, как тысячи людей прошли маршем по улицам Миннеаполиса в знак протеста против дейтсивй иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Протестующие снова, несмотря на сильный мороз, выступили против агентства и выразили поддержку Претти и другим людям, пострадавшим от наплыва иммиграционных агентов, наводнивших город на прошлой неделе.

“ICE, проваливай!” - было слышно, как толпа кричала в прямом эфире демонстрации в субботу вечером.

Еще тысячи людей собрались на Юнион-сквер в Нью-Йорке, и на кадрах видно, как демонстранты выкрикивают: “Скажите это раз, скажите это дважды, мы не потерпим ICE!”

Член городского совета Нью-Йорка Чи Оссе обратился к толпе с призывом отменить ICE.

“Нам нужен Нюрнбергский процесс над людьми из ICE, над людьми, которые совершают преступления против человечности здесь, в нашей стране. Я отказываюсь называть их правоохранительными органами. Они являются агентами хаоса. Они разрушают основы нашей страны”, - неистовствовал Оссе перед группой людей, стоявших перед ним.

В Вашингтоне, округ Колумбия, у здания штаб-квартиры Министерства внутренней безопасности США (DHS) собралась гигантская толпа, отмечает The Guardian. На видеозаписи запечатлены крики “позор”, раздающиеся в холодном воздухе субботним вечером, когда сотни людей собрались в темноте.

В Сан-Франциско сотни людей собрались в центре города, когда солнце начало садиться. На кадрах в социальных сетях видно, как большие толпы людей держат плакаты и скандируют лозунги, такие как “встань и дай отпор”. Протестующие держали в руках плакаты с призывами к ICE и требованием справедливости для Рене Гуд, еще одной жительницы Миннеаполиса, которая была застрелена сотрудником иммиграционной службы ранее в этом месяце.

В Провиденсе сотни людей вышли на акцию протеста перед местной штаб-квартирой DHS. “Прекратите это, прекратите это, прекратите это”, - кричали некоторые протестующие, в то время как другие держали плакаты с надписями “Нет тиранам и королям”.

Маршируя по улицам Бостона, толпы демонстрантов скандировали:

“Раз, два, три, четыре, больше никаких задержаний в изоляторе временного содержания! Пять, шесть, семь, восемь, покончим с террором и ненавистью!”

Алекс Претти, гражданин США, работавший в отделении интенсивной терапии в системе здравоохранения Миннеаполиса, штат Вирджиния, которая обслуживает ветеранов, был застрелен несколькими выстрелами во время столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Появившаяся в сети видеозапись инцидента показывает, как сотрудники правоохранительных органов повалили Претти на землю, после чего в него выстрелили. Претти был задержан после того, как, по всей видимости, встал на защиту наблюдателя, которого повалил на землю федеральный агент. Затем этот агент несколько раз опрыскал Претти химическим веществом, прежде чем вместе с другими агентами вывести его на улицу. По крайней мере, один аналитик предположил, что на некоторых кадрах видно, как у Претти отобрали оружие перед тем, как прозвучали выстрелы.

Министерство внутренних дел и его секретарь Кристи Ноэм неоднократно утверждали, что Претти “подошел к сотрудникам пограничного патруля США с 9-миллиметровым полуавтоматическим пистолетом” и что “сотрудники пытались разоружить” его, несмотря на все имеющиеся видеодоказательства, на которых видно, что у Претти в руке нет оружия. Кроме того, Брайан О'Хара, начальник полиции Миннеаполиса, заявил, что Претти был законным владельцем оружия и имел разрешение на его ношение. Закон штата Миннесота позволяет гражданам получать разрешения на ношение пистолетов в общественных местах. Закон не требует скрывать это оружие, отмечает The Guardian.