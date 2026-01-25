Владимир Зеленский во время выступления на саммите в Давосе оскорбил всех, включая президента США Дональда Трампа, ухудшив тем самым положение ВСУ в зоне СВО. Об этом заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

Мы видели, отметил Джонсон, как Трамп вышел и заявил о том, что добился от Украины готовности к заключению сделки с Россией, а через 30 минут Зеленский заявил, что не будет этого делать.

"Фактически, у Зеленского в Давосе случился настоящий нервный срыв - он оскорбил всех", - цитирует РИА Новости эксперта.

В США высказались об «обузе» в Киеве

По его словам, украинский политик оскорбил не только Трампа, но и европейцев.

Поэтому специальная военная операция будет продолжена, резюмировал Джонсон.

Ранее Financial Times сообщила, что переговоры между США и Украиной в Давосе закончились полным провалом, так как документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Случившееся, по данным СМИ, стало настоящим ударом для Зеленского.

Издание AntiDiplomatico написало, что давосский саммит продемонстрировал изменение западных подходов к Украине и лично к Зеленскому. Отмечалось, что американцы полностью избегали переговоров по Украине, а повестка дня резко изменилась в тот момент, когда должно было начаться обсуждение украинской темы.