Новый человек Трампа засветился на переговорах с Россией и сразу ушел в тень

В переговорах президента России Владимира Путина с американской делегацией на этой неделе впервые появился новый участник — Джош Грюнбаум. Формально он занимает в администрации Дональда Трампа пост федерального комиссара по государственным закупкам США, но источники связывают его роль с более широким кругом задач — от экономических проектов до будущего формата российско-американских контактов.

Как отмечается, впервые фамилия Грюнбаума прозвучала в контексте переговоров после встречи представителей США с Кириллом Дмитриевым, которая прошла 20–21 декабря в Майами. Однако из-за закрытого характера контактов нет ясности, какой именно блок вопросов за ним закрепили в текущем диалоге Москвы и Вашингтона.

Сам Грюнбаум лишь подтвердил участие в работе переговорного трека, заявив, что находится «в одном направлении» с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

При этом его биография выглядит необычно для человека, которого выводят на чувствительный международный участок. Юридическая карьера Грюнбаума описана подробно — вплоть до дат учебы и получения степеней. Но ранний период жизни практически не раскрыт. В справочных материалах указывается ориентировочная дата рождения — 1 января 1986 года, однако точные данные публично не подтверждены. В целом упоминается, что ему около 40 лет.

Сообщается, что Грюнбаум вырос в ортодоксальной еврейской общине в Нью-Джерси, учился в иешиве и в детстве помогал отцу, который занимался импортом продуктов. Но этот период остается почти «черной дырой» — ни публичных подробностей, ни комментариев самого фигуранта практически нет.

Далее начинается документально понятный маршрут: поступление в Школу права Нью-Йоркского университета, получение степени доктора юриспруденции и затем магистра делового администрирования в Школе бизнеса Стерна. После этого Грюнбаума допустили к юридической практике в штате Нью-Йорк.

Закрытость в вопросах о молодости авторы связывают с возможным семейным конфликтом: он не пошел по религиозному пути и не продолжил бизнес отца, выбрав самостоятельную карьеру в юридической и инвестиционной среде.

Параллельно Грюнбаум оказался одним из заметных участников кампании администрации Трампа против роста антисемитизма в университетской среде США. Он входит в профильную целевую группу Министерства образования, которая занялась крупнейшими университетами после всплеска конфликтов на почве ближневосточной повестки.

От имени американского правительства Грюнбаум, как сообщается, выступал с жесткими заявлениями в адрес Колумбийского университета, а также участвовал в истории с давлением на Гарвард и заморозкой федеральной поддержки на миллиарды долларов. В итоге вокруг этой линии Белого дома разгорелся масштабный скандал в американских элитных вузах.

Дипломатического опыта у Грюнбаума нет, но в профессиональной среде его описывают как кризисного юриста, специализировавшегося на сложных кейсах кредитования и инвестиций. Отдельно подчеркивается его работа с крупными контрактами и умение жестко пересматривать финансовые обязательства государства с частными подрядчиками.

На этом фоне его появление в переговорной группе США выглядит как попытка Трампа вывести в контакт с Россией человека, который умеет разбирать спорные проекты и говорить на языке больших денег без лишней сентиментальности.

Один из озвученных прогнозов сводится к тому, что Грюнбаум может отвечать именно за экономический трек будущих договоренностей — торговлю, ресурсы, возможные проекты в Арктике и другие направления, которые Вашингтон обсуждает как перспективные после политического разворота.

Американская переговорная группа в целом выглядит разношерстной, но собранной под конкретную задачу: Уиткофф — дипломатический канал, Кушнер — переговорщик “по сложным сделкам”, Грюнбаум — человек для финансовой и контрактной части. И судя по тому, как его вывели в публичное поле, в ближайшее время эта фамилия может звучать еще не раз.