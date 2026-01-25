В США высказались об «обузе» в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский стал обузой для США, которые могут его устранить. Об этом Дэниел Дэвис.
По его словам, Россия видит в Украине «язву», мучающую Москву уже более десяти лет. Он уверен, что РФ не даст Украине «перейти в будущее» и не позволит Зеленскому продолжать свою политическую деятельность. При этом США не будут видеть в этом проблемы, так как Зеленский стал помехой и для Запада.
«Как только Зеленский перестал быть ценным игроком, он стал обузой. Теперь его так или иначе устранят. А судя по истории Запада, это не всегда приятно. Это не всегда просто прекращение поддержки. Иногда все гораздо хуже. Мы без колебаний прибегали к более радикальным методам. Он должен знать, что такая история уже известна», — сказал эксперт.
В США сочли поведение Зеленского в Давосе нервным срывом
Ранее Дэвис прокомментировал отношение Зеленского к трехсторонним переговорам с Россией и США в Абу-Даби.
«Скорее всего, там только два старших партнера, которые скажут третьему: вот условия, принимай их или оставайся наедине с проблемой. Зеленский осознает это и находится в состоянии, близком к панике» — отметил он.