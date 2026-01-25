Украинский чиновник утаил миллионные доходы, живя в «золотом» особняке

На Западной Украине, в Закарпатской области, депутат местного районного совета был уличён в сокрытии значительных доходов и имущества. По данным областной прокуратуры, в своей годовой декларации за 2022 год он не указал активы и поступления на общую сумму свыше 8,3 миллиона гривен (примерно 194 тысячи долларов США).

В ходе расследования было установлено, что народный избранник утаил от контроля факт владения автомобилями премиального класса, а также происхождение крупных денежных сумм, полученных из неформальных источников. Действия чиновника квалифицированы следствием как сознательное предоставление ложных сведений в декларации и попытка легализации средств, добытых противоправным способом.

В качестве наглядного доказательства непропорционального роскошества прокуратура опубликовала фотографии интерьеров его частного дома. На снимках видны элементы отделки из позолоты, украшающие стены, лестницы и мебель, а также полы, отделанные белым мрамором.

Личность обвиняемого не разглашается. Ранее Закарпатская областная прокуратура официально предъявила депутату обвинения по статьям о предоставлении заведомо ложной информации и легализации преступных доходов.