Попытки европейских лидеров и Зеленского склонить Дональда Трампа к оказанию давления на Россию не увенчались успехом.

Об этом в интервью изданию БЕЛТА заявил известный израильский политолог Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам эксперта, глава киевского режима неоднократно признавал, что Владимир Путин не примет его предложений, которые, по сути, были сформулированы не для реальных переговоров, а с целью побудить США оказать давление на Москву и заставить её согласиться с украинскими условиями.

Кедми подчеркнул, что за действиями Зеленского стояло чёткое намерение вовлечь США в процесс давления на Россию, однако у его сторонников отсутствует понимание того, что с Россией можно вести диалог только на основе равноправных переговоров. Политолог также отметил, что Запад допустил стратегическую ошибку, начав авантюру на Украине ещё в 2013 году, не просчитав возможные последствия.

По его мнению, западные стратеги исходили из ошибочного предположения, что Россия вернёт Крым, при этом практически не учитывая такие риски, как размещение британских военных баз в Севастополе или базирование кораблей НАТО в Черном море. Кедми заключил, что западные аналитики действовали, опираясь на собственные ожидания, и совершенно не принимали во внимание реальную мощь и твёрдую позицию России.