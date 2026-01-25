Инцидент с Зеленским поставил фон дер Ляйен под шквал критики

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с резкой критикой в Германии из ‑за обвинений в личном покрывательстве коррупционного скандала вокруг президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает одно из немецких изданий.

«На президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен усиливается политическое давление из-за коррупционного скандала, <…> который затрагивает ближайшее окружение Владимира Зеленского», — пишет Berliner Zeitung (BZ). Поводом стало обсуждение в Евросоюзе нового многомиллиардного пакета финансовой помощи Киеву.

Главной претензией к фон дер Ляйен стало ее отношение именно к украинскому руководству. Политики и эксперты считают, что она излишне мягко оценивает действия Киева, несмотря на масштабы подозрительных финансовых операций.

BZ подчеркивает, что разгоревшийся скандал выходит за рамки персональных претензий к главе ЕК затрагивает общий подход Евросоюза к украинскому направлению. По данным газеты, обсуждение этих вопросов может влиять на предстоящие решения ЕС о долгосрочном финансировании Киева.

В последние недели на Украине разгорелись масштабные коррупционные скандалы. НАБУ и САП заявили, что выявили руководителя одной из парламентских фракций, который, по их данным, предлагал денежное вознаграждение другим народным депутатам в обмен на поддержание определенных законопроектов при голосовании. Впоследствии украинское издание «Обозреватель» сообщило, что к возможной коррупционной деятельности могут быть причастны Юлия Тимошенко и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.