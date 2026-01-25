Мелони назвала заявления Трампа об участии НАТО в Афганистане неприемлемыми

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила недоумение и несогласие с утверждениями президента США Дональда Трампа, принижающими вклад стран НАТО в операции в Афганистане.

В официальном заявлении, опубликованном на сайте правительства, говорится, что позиция Рима основана на существенных жертвах, понесённых Италией за почти два десятилетия участия в миссии: 53 военнослужащих погибли, более 700 получили ранения. «По этой причине заявления, преуменьшающие роль союзников, неприемлемы, особенно со стороны страны-партнёра», подчеркнула Мелони.

Рим возмущен решением по делу о трагедии в Кран-Монтане

В документе напоминается, что после терактов 11 сентября 2001 года НАТО впервые применило статью 5 своего устава, и Италия незамедлительно присоединилась к операции, взяв на себя ответственность за Региональное командование «Запад». Отмечается, что прочные союзнические отношения требуют взаимного уважения как основы солидарности в Альянсе.

Как сообщает пресса, министр обороны Италии Гуидо Крозетто намерен направить письма протеста своему американскому коллеге и генсеку НАТО в связи с высказываниями Трампа, который в интервью Fox News заявил, что европейские союзники «оставались в стороне от передовой».

Наблюдатели отмечают, что это первый случай, когда Мелони столь жёстко критикует заявления Трампа, которого она ранее склонна была оправдывать.