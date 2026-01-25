Западу следует отстранить президента Украины Владимира Зеленского от власти. Такой совет дал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, коррумпированный режим Зеленского представляет из себя «клептократию, какой мы раньше не видели». Он подчеркнул, что единственной задачей Киева является нанесение ущерба России, и из-за этого США и союзники не хотят избавляться от Зеленского.

«Запад отказывается использовать ту власть, которая у него есть — а это включает в себя отстранение Зеленского и окружающих его преступников. Можно было бы поставить в Киеве кого-то, кто не принадлежит к клике Зеленского, и сказать: "Твоя задача — положить этому конец, а мы тебя поддержим". Но мы этого не делаем. Мы должны поступить жестко с Зеленским», — сказал он.

