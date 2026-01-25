США считают свои гарантии Киеву приоритетнее европейских

Politico: США считают свои гарантии безопасности для Киева важнее европейских
Соединенные Штаты считают, что их потенциальные гарантии безопасности для Украины имеют большее значение, чем обязательства европейских стран. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа.
Оценка была дана по итогам трехсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби. Американский собеседник издания пренебрежительно отозвался о вкладе европейской «коалиции желающих».
«Усилия «коалиции желающих» — это мило. У них пара вертолетов, пара военных и пара гарантий тут и там, но если поговорить с украинцами, то в действительности значение имеют американские гарантии безопасности», — приводит издание слова источника.
23 января украинский лидер Владимир Зеленский заявил журналистам, что соглашение о гарантиях безопасности для Киева готово к подписанию.
В этот же день в Абу-Даби должно состояться первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что делегация Москвы для участия в переговорах уже сформирована и получила инструкции от главы государства Владимира Путина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
