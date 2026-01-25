Стармер и Трамп обсудили безопасность в Арктике

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел обсуждение с президентом США Дональдом Трампом вопросов укрепления безопасности в Арктическом регионе. Согласно заявлению пресс-службы Даунинг-стрит, британский премьер назвал данное направление одним из ключевых приоритетов своего правительства.

По данным пресс-службы, лидеры обсудили необходимость усиления мер безопасности в Арктике, при этом Стармер отметил абсолютный приоритет этой темы для возглавляемого им кабинета.

Рютте заявил, что не обсуждал с Трампом вопрос о принадлежности Гренландии

Ранее администрация британского премьер-министра сообщала, что в ходе переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Стармер подтвердил готовность Лондона в полной мере выполнять свою роль в обеспечении безопасности в арктической зоне.

Гренландия является частью Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал мнение о том, что остров должен перейти под юрисдикцию Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предупредили Вашингтон о недопустимости посягательств на территорию острова, подчеркнув ожидание уважения к своей территориальной целостности.