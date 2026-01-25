ВОЗ отреагировала на выход США из организации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировала на выход США из структуры, выразив надежду на скорое возвращение Вашингтона. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ВОЗ.

«ВОЗ сожалеет об уведомлении США о выходе — это решение делает как США, так и мир менее безопасным. Мы надеемся, что в будущем США вернутся к активному участию в ВОЗ», — указано в сообщении.

США вышли из ВОЗ с неоплаченным долгом

Подчеркивается, что США являются одной из стран-основательниц ВОЗ, внеся большой вклад «во многие из величайших достижений», включая искоренение оспы.

21 января 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Администрация объяснила его решение «неправильным отношением к пандемии COVID-19», а также другими глобальными кризисами в области здравоохранения.