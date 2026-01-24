Уиткофф сделал заявление о новом раунде переговоров

Cпецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф подтвердил планы проведения нового раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби на следующей неделе. Соответствующую публикацию он разместил в X.

"В пятницу и субботу США провели вместе с Украиной и Россией трехстороннюю встречу, которую любезно приняли у себя ОАЭ. Переговоры были очень конструктивными, были составлены планы продолжения дискуссий на следующей неделе в Абу-Даби", - заявил Уиткофф.

Он добавил, что администрация Трампа "намерена положить конец" конфликту.

23 января в Абу-Даби состоялся первый день трехсторонних консультаций по безопасности. 24 января прошла вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

США допускают проведение в скором времени встречи Путина и Зеленского

Как информировало агентство Reuters со ссылкой на источники, начало следующего раунда переговоров с участием представителей России, США и Украины запланировано на 1 февраля в Абу-Даби.