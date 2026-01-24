Уиткофф опубликовал фото встречи делегаций США, России и Украины

Уиткофф опубликовал фото трёхсторонней встречи делегаций США, России и Украины
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф опубликовал официальное фото трёхсторонней встречи делегаций США, России и Украины в Абу-Даби.
На снимке запечатлены представители всех трёх стран за конференц-столом. На столах стоят национальные флаги США, России и Украины.
Ранее Уиткофф сообщил, что стороны договорились продолжить переговоры на следующей неделе в том же формате. По его словам, первый раунд прошёл конструктивно.
Зеленский прокомментировал переговоры в Абу-Даби
Российскую делегацию из представителей Минобороны возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.