Уиткофф опубликовал фото встречи делегаций США, России и Украины

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф опубликовал официальное фото трёхсторонней встречи делегаций США, России и Украины в Абу-Даби.

На снимке запечатлены представители всех трёх стран за конференц-столом. На столах стоят национальные флаги США, России и Украины.

Ранее Уиткофф сообщил, что стороны договорились продолжить переговоры на следующей неделе в том же формате. По его словам, первый раунд прошёл конструктивно.

Российскую делегацию из представителей Минобороны возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.