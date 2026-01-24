Мелони: Рим изумлен неприемлемыми заявлениями Трампа

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что правительство крайне изумлено заявлениями президента США Дональда Трампа, преуменьшающими роль союзников по НАТО в рамках выполнения миссий в Афганистане, и считает их неприемлемыми.

"Правительство Италии изумлено заявлениями президента Трампа о том, что союзники по НАТО "оставались в стороне" в ходе операций в Афганистане. За почти двадцать лет участия наша страна заплатила цену, которую нельзя поставить под сомнение: 53 итальянских солдата погибли и более 700 получили ранения во время боевых действий, миссий по обеспечению безопасности и обучению афганских сил. По этой причине заявления, преуменьшающие вклад стран НАТО в Афганистане, неприемлемы, особенно если они исходят от страны-союзника", - говорится в заявлении премьер-министра, размещенном на сайте итальянского правительства.

В релизе указывается, что после террористических атак 11 сентября 2001 года НАТО впервые и единственный раз в своей истории задействовало статью 5 Устава Североатлантического альянса. В этой масштабной операции против тех, кто подпитывает терроризм, "Италия немедленно отреагировала вместе со своими союзниками, развернув тысячи военнослужащих и взяв на себя полную ответственность за Региональное командование "Запад", один из наиболее значимых оперативных районов всей международной миссии", - говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что прочная дружба, связывающая Италию и США, необходима в условиях многочисленных текущих вызовов и "требует уважения, что является основополагающим условием для сохранения солидарности, лежащей в основе Североатлантического альянса".

Как сообщает газета Il Messaggero, министр обороны Италии Гуидо Крозетто намерен направить два письма - своему американскому коллеге и генсеку НАТО - с протестом против слов президента США Дональда Трампа, который преуменьшил роль союзников по НАТО в операции в Афганистане.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News принизил роль западноевропейских стран в военной кампании в Афганистане. По его словам, войска европейских союзников "оставались в стороне от передней линии".

Мелони попросила Трампа пересмотреть формат "Совета мира"

Как отмечают наблюдатели, Мелони таким образом впервые критически высказалась о заявлениях Трампа, которому до сих пор итальянский премьер находила оправдания.