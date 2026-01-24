Стармер и Трамп обсудили поиск путей к прекращению огня на Украине

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер и президент США Дональд Трамп сошлись во мнении о необходимости движения к долгосрочному прекращению огня на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с америкнским лидером.

"Лидеры сошлись во мнении о необходимости достижения прогресса на пути к устойчивому прекращению огня. В то время как дипломатические усилия продолжаются, премьер-министр вновь подчеркнул, что международные партнеры должны продолжать оказывать поддержку Украине в ее обороне", - отмечается в коммюнике.

Темой обсуждения также стала "необходимость укрепления безопасности в Арктике", что Стармер назвал "абсолютным приоритетом своего правительства".

Затронул британский премьер и тему уничижительных высказываний Трампа о войсках стран - членов НАТО в Афганистане.

"Премьер-министр отметил мужество и героизм британских и американских военнослужащих, которые сражались плечом к плечу в Афганистане, многие из которых не вернулись домой. По его словам, мы никогда не должны забывать их жертву", - сказано в сообщении.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News принизил роль западноевропейских стран в военной кампании в Афганистане. По его словам, войска европейских союзников "оставались в стороне от передней линии". Это вызвало негодование в Великобритании, которая потеряла убитыми в Афганистане 457 военнослужащих.