В Раде раскрыли стратегию Зеленского по конфликту с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский будет затягивать вооруженный конфликт, поскольку от этого зависит его выживание. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, влияние украинского президента на мирный процесс и отсутствие мирного соглашения — это единственное препятствие для расправы над ним.

«Поэтому Зеленский будет цепляться за войну до последнего. Он и мир несовместимы», — отметил Дубинский.

Зеленский прокомментировал переговоры в Абу-Даби

Ранее Зеленский сообщил, что ключевым вопросом на трехсторонней встрече в Абу-Даби стали параметры завершения конфликта на Украине. Он рассказал, что представители делегаций договорились согласовать со своими лидерами все обсуждаемые на встрече аспекты для определения дальнейших шагов.