Президент Румынии высказался об объединении с Молдавией

Президент Румынии Никушор Дан отверг идею референдума об объединении с Молдавией, сославшись на отсутствие в республике выраженной поддержки такого шага.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что не считает необходимым проводить референдум об объединении Румынии с Молдавией, передает Hotnews.ro.

По словам Дана, в молдавском обществе пока нет четко выраженной поддержки такого шага, чтобы инициатива была актуальна. Он подчеркнул, что вопрос объединения является исключительной компетенцией граждан Молдавии, передает РИА «Новости».

Дан отметил, что в настоящее время Бухарест концентрируется на поддержке европейской интеграции Молдавии. «Румыния имеет обязательство поддерживать Молдавию в ее европейском пути, это цель. В случае изменения общественного мнения в Молдавии позиция Румынии будет скорректирована, если в какой-то момент мнение будет иным, мы будем действовать соответственно», – заявил президент.

Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщала, что в случае референдума сама поддержала бы присоединение к Румынии, объяснив это сложной международной обстановкой и трудностями для республики как суверенного государства.

Однако, согласно декабрьским данным молдавского Института социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против объединения с Румынией.

Молдавия провозгласила независимость в 1991 году, а ее конституция закрепляет суверенитет страны. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом заявлений, однако референдум по этой теме так и не проводился.

