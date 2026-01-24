Ас-Сиси: выселение палестинцев из Газы приведет к росту потока миграции в Европу

Переселение палестинцев из сектора Газа в Египет приведет к тому, что поток нелегальных мигрантов в государства Европы возрастет. С таким предупреждением выступил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Вынужден предупредить, что выселение около 2,5 млн палестинцев из Газы [в Египет] не только будет означать ликвидацию палестинского вопроса, но и спровоцирует нелегальную эмиграцию в страны Запада сотен тысяч человек. Если это произойдет, с последствиями подобной миграционной волны в сферах безопасности и экономики не справится никто", - подчеркнул египетский лидер, выступая по случаю приближения 15-й годовщины "январской революции", которая привела к свержению президента Хосни Мубарака, правившего страной с 1981 года.

По словам ас-Сиси, в Египте нашли убежище "миллионы иностранных граждан", и Каир пока "сдерживает волны нелегальной миграции и не позволяет ей превратиться в инструмент торга".

9 октября 2025 года Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана американского президента Дональда Трампа, на следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленников. По состоянию на январь 2026 года радикалы продолжают удерживать останки израильского военного Рана Гвили, погибшего 7 октября 2023 года во время атаки ХАМАС на Израиль.

Вторая фаза сделки по Газе предполагает разоружение палестинских радикалов, вывод израильских войск из анклава, размещение там международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая учрежденный Трампом Совет мира.