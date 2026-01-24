Жители Кривого Рога перекрыли дорогу из-за отключений света

В Кривом Роге уже более трёх часов местные жители блокируют проезжую часть в знак протеста против продолжительных отключений электроэнергии. Люди требуют прибытия специалистов энергокомпании ДТЭК для восстановления подачи света. Об этом пишет «СТРАНА.ua».

© Википедия

По сообщениям очевидцев, по дороге пыталась проехать служебная машина ДТЭК, однако развернулась и уехала.

Аварийные отключения введены в ряде регионов Украины — в частности, в Одесской, Днепропетровской и Черновицкой областях.

24 января Минобороны России заявляло о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки Киева на российские гражданские объекты.