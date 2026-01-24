Жители Кривого Рога перекрыли дорогу из-за отключений света
В Кривом Роге уже более трёх часов местные жители блокируют проезжую часть в знак протеста против продолжительных отключений электроэнергии. Люди требуют прибытия специалистов энергокомпании ДТЭК для восстановления подачи света. Об этом пишет «СТРАНА.ua».
По сообщениям очевидцев, по дороге пыталась проехать служебная машина ДТЭК, однако развернулась и уехала.
Аварийные отключения введены в ряде регионов Украины — в частности, в Одесской, Днепропетровской и Черновицкой областях.
24 января Минобороны России заявляло о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки Киева на российские гражданские объекты.