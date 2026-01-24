Стали известны подробности о «дискомбобуляторе», который позволил похитить Мадуро

Новое секретное оружие «дискомбобулятор» было ключевым при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. Его воздействие напоминало «интенсивную звуковую волну», опасную для людей, сообщает The New York Post.

© Donald J. Trump/Truth Social

Загадочное оружие «заставило оборудование не работать», когда американские вертолёты вторглись в Венесуэлу, чтобы похитить Мадуро и его жену Силию Флорес. При этом охранники президента ощутили его воздействие на себе.

«Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Я почувствовал, что моя голова словно взрывается изнутри», — сказал один из потерпевших.

Также симптомами воздействия на людей «дискомбобулятора» стали слабость, кровотечение из носа, рвота.

Издание сообщает, что люди упали на землю, и не могли пошевелиться «после этого звукового оружия — или чего бы то ни было».

В интервью президент США Дональд Трамп подтвердил, что использование «дискомбобулятора» помогло провести похищение Мадуро незаметно для венесуэльских военных и силовиков.

«Они так и не запустили свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и они так и не смогли выпустить ни одной. Мы вошли, они нажали кнопки, но ничего не сработало», — сказал Трамп.

Ранее американская пресса писала, что при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро США применили неизвестное оружие. Из-за него у охранников Мадуро пошла кровь из глаз и носа.